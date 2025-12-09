İzzet Furkan Malak Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbolda geniş yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında yer alan İzzet Furkan Malak, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 29 şüpheliden biri olan İzzet Furkan Malak hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada futbol dünyasından pek çok tanınan isim yer alırken, İzzet Furkan Malak da bu kapsamda tutuklanan 20 kişi arasındaki yerini aldı. Malak, soruşturmada adı geçen Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, Emircan Çiçek gibi isimlerle birlikte tutuklanan kişiler arasında yer alıyor.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi