Jack London’ın 1904’te yayımlanan psikolojik macera romanı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Amerikan edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan Jack London, doğa ve insan psikolojisini harmanladığı eserleriyle tanınır. 1904 yılında yayımlanan bu özel eseri, yazarın denizcilik deneyimlerini derin felsefi sorgulamalarla birleştirdiği başyapıtlarından biridir.
Jack London'ın 1904'te yayımlanan psikolojik macera romanı hangisidir?
Jack London'ın 1904 yılında yayımlanan, hem bir deniz macerasını anlatan hem de bireyci ve otoriter bir felsefeyi tartışan psikolojik romanı Deniz Kurdu (The Sea-Wolf) adlı eserdir. Roman, entelektüel bir eleştirmen olan Humphrey Van Weyden'ın bir deniz kazası sonrası acımasız ve güçlü kaptan Wolf Larsen tarafından kurtarılmasını ve onun gemisi "Hayalet"te hayatta kalma mücadelesini konu alır. Eser, Wolf Larsen karakteri üzerinden Nietzsche'nin "Üstinsan" kavramını ve materyalist felsefeyi sorgulayan derin psikolojik katmanlara sahiptir.
