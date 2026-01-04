James Cameron’ın ilk olarak Matt Damon’a başrolünü ve gişe hasılatının yüzde 10’unu teklif edip ret cevabı aldığı Avatar filmi gişede yaklaşık ne kadar hasılat yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'ın başyapıtı olan Avatar, sinema tarihindeki en büyük finansal başarı hikayelerinden biri olmasının yanı sıra, Matt Damon'ın reddettiği devasa teklifle de sık sık gündeme gelmektedir.
Matt Damon'ın Gişe Hasılatının Yüzde 10'unu Reddetiği Avatar Filmi Toplam Ne Kadar Hasılat Yapmıştır?
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”