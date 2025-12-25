Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez dünya edebiyatı bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Japon edebiyatının uluslararası alanda en çok tanınan yazarlarından biriyle ilgili soru merak uyandırdı.
Japon edebiyatının en önemli yazarlarından olan, kitapları hem Japonya'da hem uluslararası alanda çok satanlar listesine girmiş ve elliden fazla dile çevrilmiş yazarın adı nedir?
A: Muraku Harukami
B: Haruku Murukami
C: Murakami Harukimi
D: Haruki Murakami
Japon edebiyatının en önemli yazarlarından olan, kitapları hem Japonya'da hem uluslararası alanda çok satanlar listesine girmiş ve elliden fazla dile çevrilmiş yazarın adı nedir? sorusunun cevabı
Doğru cevap: D) Haruki Murakami
Kaynak: Haber Merkezi