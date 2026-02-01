Jül Sezar’ın sevgilisi, Marcus Antonius’un eşi olan Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın doğum günü hangisinin gerçekleştiği zamana daha uzaktır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Antik Mısır denildiğinde akla gelen en büyük iki sembol genellikle Keops Piramidi (Büyük Piramit) ve Kraliçe Kleopatra olur. Ancak tarihsel olarak Kleopatra, bizim sandığımızın aksine piramitlerin inşa edildiği döneme değil, modern çağa çok daha yakındır.

Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın doğum günü hangisinin gerçekleştiği zamana daha uzaktır?

Seçeneklerdeki olayların tarihlerini Kleopatra'nın doğum yılı olan MÖ 69 ile kıyasladığımızda ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkıyor:

Keops Piramidi'nin Yapımı (~MÖ 2560): Kleopatra doğduğunda piramitler yaklaşık 2500 yaşındaydı. Kavimler Göçü (MS 375): Kleopatra'dan yaklaşık 444 yıl sonra gerçekleşti. İstanbul'un Fethi (1453): Kleopatra'dan yaklaşık 1522 yıl sonra gerçekleşti. Aya İlk Ayak Basma (1969): Kleopatra'dan yaklaşık 2038 yıl sonra gerçekleşti.

Bu rakamlara baktığımızda, Kleopatra'nın doğum gününe kronolojik olarak en uzak olan olay Keops Piramidi'nin yapımıdır.

Cevap: Keops Piramidi'nin yapımı

Kaynak: Haber Merkezi