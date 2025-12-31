Jül Sezar’ın, “Veni, vidi, vici“ yani “Geldim, gördüm, yendim“ sözüyle özetlediği Zela Savaşı günümüzdeki hangi ilin sınırları içerisinde gerçekleşmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Antik Roma tarihinin en kısa ve en ünlü savaşlarından biri olarak kabul edilen Zela Savaşı, Jül Sezar'ın tarihe geçen sözüyle anılır ve Anadolu coğrafyasında gerçekleşmiştir.

Jül Sezar'ın "Veni, vidi, vici” sözüyle özetlediği Zela Savaşı günümüzdeki hangi ilin sınırları içerisinde gerçekleşmiştir?

Tokat

Zela Savaşı, günümüzde Tokat'ın Zile ilçesi sınırları içerisinde gerçekleşmiştir. Jül Sezar, MÖ 47 yılında Pontus Kralı II. Pharnakes'i burada kısa sürede mağlup etmiş ve bu zaferini "Geldim, gördüm, yendim” sözleriyle özetlemiştir.

