Kahramanmaraş 2026 Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta? 2026 Kahramanmaraş Elbistan Afşin Göksun Türkoğlu Pazarcık Andırın Nurhak bayram namazı saat kaçta
Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi yaklaşırken, Kahramanmaraş ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı resmi takvime göre 2026 Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü bayram namazı vakitleri belli oldu.
Kahramanmaraş Merkez'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Kahramanmaraş merkezde Ramazan Bayramı namazı saat 07.06'da kılınacak. Bayram sabahının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar, erken saatlerde camilerde bir araya gelerek bayramın manevi iklimini paylaşacak.
Kahramanmaraş İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelerde ise namaz vakti birkaç dakika daha erken. Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saatleri şu şekilde;
Elbistan: 07.05
Afşin: 07.06
Türkoğlu: 07.06
Göksun: 07.08
Pazarcık: 07.04
Andırın: 07.08
Nurhak: 07.04
Çağlayancerit: 07.05
Ekinözü: 07.05
Vatandaşların bayram namazına vaktinde yetişebilmeleri için sabah erken saatlerde camilere yönelmeleri öneriliyor. Ayrıca bayram sonrası yapılacak ziyaretlerde büyüklerin gönlünü almayı ve yardıma muhtaçlara ulaşmayı da ihmal etmemek, bayramın ruhuna uygun bir davranış olacak.
