Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Kahramanmaraş’ta okul var mı, yok mu? Kahramanmaraş valiliği açıklama yaptı mı?
Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kentin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği kaymakamlıklar tarafından duyuruldu.
Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Kaymakamlık açıklamalarına göre, Kahramanmaraş'ın şu 5 ilçesinde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi:
Elbistan
Ekinözü
Nurhak
Afşin
Göksun
Bu ilçelerde tüm kademelerdeki okullar tatil olacak.
Kamu Personeline İdari İzin Var mı?
Açıklamalara göre, eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;
Hamile personel
Engelli çalışanlar
Kronik hastalığı bulunan personel
27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak.
Yetkililer, vatandaşların kar ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti ve hava koşullarına bağlı yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
