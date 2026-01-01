GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Kahramanmaraş’ta okul var mı, yok mu? Kahramanmaraş valiliği açıklama yaptı mı?

Kahramanmaraş'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili alınan tedbirler sürüyor. Valilik, kar yağışı ve buzlanma riskini gerekçe göstererek okullar için bir gün daha tatil kararı alındığını duyurdu.

2 Ocak Cuma Günü Kahramanmaraş'ta Okullar Var mı, Yok mu?

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca cuma ve cumartesi günleri boyunca kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu vurgulanarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Tatil Kararı Hangi Kurumları Kapsıyor?

Valilik açıklamasında, öğrenci ve vatandaşların güvenliğinin öncelik olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda 2 Ocak Cuma günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilikten Buzlanma ve Don Uyarısı

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceğine dikkat çekerek vatandaşların özellikle ulaşımda dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini önemle hatırlattı.

