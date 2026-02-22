GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kahvaltıda kayısı kıvamında yumurta yemek isteyen biri, yumurtayı kaç dakika haşlamalıdır? Beyaz’la Joker Sorusu

Güncelleme Tarihi:

Kahvaltıda kayısı kıvamında yumurta yemek isteyen biri, yumurtayı kaç dakika haşlamalıdır? Beyaz’la Joker Sorusu

Güne enerjik ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan yumurta, haşlama süresine göre farklı isimler ve kıvamlar alır. Özellikle sarısının akışkanlığı ile beyazının tam pişmiş hali arasındaki o mükemmel denge, kahvaltı sofralarının en büyük ustalık gösterilerinden biri kabul edilir.

Kahvaltıda kayısı kıvamında yumurta yemek isteyen biri, yumurtayı kaç dakika haşlamalıdır?

Yumurtanın haşlanma sürelerini ve ortaya çıkan sonuçları incelediğimizde:

  • Rafadan Yumurta (3-4 Dakika): Beyazı yumuşak, sarısı ise tamamen akışkan olan kıvamdır.

  • Kayısı Kıvamı (5-6 Dakika): Beyazının tamamen katılaştığı, sarısının ise akmayan ama jöle gibi yumuşak ve parlak kaldığı ideal kıvamdır. Adını, olgun bir kayısının dokusuna benzemesinden alır.

  • Katı Yumurta (8-10 Dakika): Hem beyazının hem de sarısının tamamen katılaştığı, sarısının renginin açık sarıya döndüğü pişirme seviyesidir.

  • Püf Noktası: Yumurtayı kaynayan suya koyduğunuz andan itibaren süreyi tutmak ve süre dolduğunda pişmeyi durdurmak için hemen soğuk suya tutmak (şoklamak) mükemmel sonuç verir.

Cevap: 5-6 Dakika

Kaynak: Haber Merkezi

