Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi; / Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. / Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi; / Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.“ dizeleri hangi şaire aittir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk edebiyatının en güçlü ve mistik seslerinden biri olan, "Kaldırımlar Şairi" olarak da anılan usta ismin bu dizeleri, yalnızlık ve gece temasını Türk şiirine sarsıcı bir biçimde kazandırmıştır.
"Kaldırımlar" adlı bu ünlü dizeler hangi şaire aittir?
Bu dizeler, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin dev isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'e aittir. 1928 yılında yayımlanan ve şaire büyük bir ün kazandıran "Kaldırımlar" şiiri, modern bireyin şehir içindeki yalnızlığını, korkularını ve iç dünyasındaki fırtınaları kaldırım imgesi üzerinden anlatır.
Şiir üç bölümden oluşur ve şairin Paris'te geçirdiği yalnız gecelerin izlerini taşır. Kaldırımları sadece birer taş yığını olarak değil; dert ortağı, anne ve bir lisan gibi kişiselleştirerek anlatması, Türk edebiyatında sembolizmin en başarılı örneklerinden biri kabul edilmesini sağlamıştır. Necip Fazıl, bu şiirinden sonra uzun yıllar edebiyat çevrelerinde "Kaldırımlar Şairi" lakabıyla anılmıştır.
