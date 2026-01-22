Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Denizlerimizde yaşayan balıkların her büyüme evresi için dilimizde ayrı bir isim bulunması, Türk denizcilik ve mutfak kültürünün ne kadar derin olduğunu gösterir. Özellikle Karadeniz ve Marmara'nın incisi kalkan balığı, gelişim sürecindeki ismiyle en çok merak edilen türlerden biridir.

Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir?

Seçeneklerde yer alan Akya, Sarpa ve Sübye (mürekkep balığı türü) tamamen farklı deniz canlılarını temsil ederken; kalkan balığının henüz büyümemiş, küçük boydaki yavrularına balıkçılık literatüründe "Parpa" denir. Boyu genellikle 20-25 santimetrenin altında kalan bu yavruların avlanması, türün devamlılığı için yasaktır.

Cevap: Parpa

