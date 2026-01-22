GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Denizlerimizde yaşayan balıkların her büyüme evresi için dilimizde ayrı bir isim bulunması, Türk denizcilik ve mutfak kültürünün ne kadar derin olduğunu gösterir. Özellikle Karadeniz ve Marmara'nın incisi kalkan balığı, gelişim sürecindeki ismiyle en çok merak edilen türlerden biridir.

Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir?

Seçeneklerde yer alan Akya, Sarpa ve Sübye (mürekkep balığı türü) tamamen farklı deniz canlılarını temsil ederken; kalkan balığının henüz büyümemiş, küçük boydaki yavrularına balıkçılık literatüründe "Parpa" denir. Boyu genellikle 20-25 santimetrenin altında kalan bu yavruların avlanması, türün devamlılığı için yasaktır.

Cevap: Parpa

Kaynak: Haber Merkezi

