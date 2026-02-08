Jeolojik süreçler sonucunda oluşan ve yer kabuğunun önemli bir kısmını meydana getiren bu tortul kayaç, sanayiden inşaata kadar pek çok farklı alanda ham madde olarak kullanılır.

Kalker, hangisinin diğer adıdır?

Kalker, halk arasında ve sanayide yaygın olarak bilinen adıyla kireç taşıdır. Kimyasal yapısı büyük oranda kalsiyum karbonattan (CaCO_3) oluşan bu kayaç, deniz canlılarının kalıntılarının birikmesi veya sudaki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle meydana gelir. Mağara oluşumları, travertenler ve kanyonlar genellikle kalker tabakalarının aşınmasıyla şekillenir.

Cevap: Kireç taşı.

Kaynak: Haber Merkezi