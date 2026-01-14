Kalpazanlıkla mücadele etmesi için darphane müdürlüğüne getirilen ve uzun yıllar sürdürdüğü bu görev sırasında kılık değiştirip suçlulara baskınlar düzenleyen ünlü bilim adamı kimdir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Bilim tarihinde devrim yaratan ve modern astronominin temellerini atan bu üç isim, evreni anlama biçimimizi kökten değiştirmişlerdir. Her biri, kendi döneminin kilise baskılarına ve yerleşik tabularına karşı gelerek bilimsel gerçeğin peşinden gitmiş, insanlığın gökyüzüne bakışını sonsuza dek farklı kılmıştır.

Polonyalı bir astronom ve matematikçi olan bu bilim insanı, orta çağın "Dünya evrenin merkezidir" inanışını yıkarak güneş merkezli evren modelini teorileştirmiştir. Modern astronominin kurucusu kabul edilen bu dahi, teorisini ölümünden hemen önce yayımlayarak bilim dünyasında büyük bir sarsıntı yaratmıştır.

Kalpazanlıkla mücadele etmesi için darphane müdürlüğüne getirilen ve uzun yıllar sürdürdüğü bu görev sırasında kılık değiştirip suçlulara baskınlar düzenleyen ünlü bilim adamı kimdir?

Doğru Cevap: Newton

