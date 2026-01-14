GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,28
STERLİN
58,14
GRAM
6.496,54
ÇEYREK
10.678,84
YARIM ALTIN
21.253,68
CUMHURİYET ALTINI
42.373,38
YAŞAM Haberleri

Kalpazanlıkla mücadele etmesi için darphane müdürlüğüne getirilen ve uzun yıllar sürdürdüğü bu görev sırasında kılık değiştirip suçlulara baskınlar düzenleyen ünlü bilim adamı kimdir? 3’Te 3 Tarih sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Kalpazanlıkla mücadele etmesi için darphane müdürlüğüne getirilen ve uzun yıllar sürdürdüğü bu görev sırasında kılık değiştirip suçlulara baskınlar düzenleyen ünlü bilim adamı kimdir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Bilim tarihinde devrim yaratan ve modern astronominin temellerini atan bu üç isim, evreni anlama biçimimizi kökten değiştirmişlerdir. Her biri, kendi döneminin kilise baskılarına ve yerleşik tabularına karşı gelerek bilimsel gerçeğin peşinden gitmiş, insanlığın gökyüzüne bakışını sonsuza dek farklı kılmıştır.

Polonyalı bir astronom ve matematikçi olan bu bilim insanı, orta çağın "Dünya evrenin merkezidir" inanışını yıkarak güneş merkezli evren modelini teorileştirmiştir. Modern astronominin kurucusu kabul edilen bu dahi, teorisini ölümünden hemen önce yayımlayarak bilim dünyasında büyük bir sarsıntı yaratmıştır.

Kalpazanlıkla mücadele etmesi için darphane müdürlüğüne getirilen ve uzun yıllar sürdürdüğü bu görev sırasında kılık değiştirip suçlulara baskınlar düzenleyen ünlü bilim adamı kimdir?

Doğru Cevap: Newton

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER