Kanal D’de izlenme rekorları kıran “Uzak Şehir“ dizisinde Ozan Akbaba hangi karakteri canlandırmaktadır? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken bu dizide, başrol oyuncusunun hayat verdiği karakter hikayenin tüm dengelerini belirlemektedir. Sert ama adaletli duruşuyla ön plana çıkan bu karakter, dizinin geçtiği coğrafyanın kurallarını ve aile bağlarını temsil eder.
"Uzak Şehir" Dizisinde Ozan Akbaba Hangi Karakteri Canlandırmaktadır?
Doğru Cevap: Cihan Albora
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Ozan Akbaba, Cihan Albora karakterini canlandırmaktadır. Albora ailesinin lideri konumunda olan Cihan, vefat eden abisinin vasiyeti ve ailesinin gelenekleri arasında kalan, töre ile vicdan arasında denge kurmaya çalışan merkezi figürdür.
