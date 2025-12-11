Kanuni Sultan Süleyman’ın 1521’de fethettiği, Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği yerde bulunan kale hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521 yılında fethettiği ve Sava ile Tuna nehirlerinin birleştiği yerde bulunan kale hangisidir?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Osmanlı fetihleriyle ilgili tarihsel bir soru yöneltildi. Soruda, Avrupa'nın stratejik noktalarından biri olan bir kalenin adı soruldu.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Belgrad
-
B: Rodos
-
C: Eflak
-
D: Malta
1521'de Fethedilen Kale Hangisiydi?
1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Balkanlar üzerinde Osmanlı nüfuzunu güçlendirmek amacıyla Belgrad'ın fethini gerçekleştirmiştir.
Belgrad, Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği stratejik konum nedeniyle büyük askeri önem taşımaktaydı. Bu fetih, Kanuni'nin Osmanlı tarihindeki ilk büyük seferlerinden biridir.
-
Rodos'un fethi: 1522
-
Malta kuşatması: 1565
-
Eflak: Bölge adı olup kale değildir.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: A: Belgrad
Kaynak: Haber Merkezi