Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun kaçıncı padişahıdır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemini yaşatan ve "Muhteşem" lakabıyla dünya tarihine adını yazdıran Kanuni Sultan Süleyman, imparatorluğun yönetim zincirinde kritik bir halkayı temsil eder.
Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçıncı padişahıdır?
1520 ile 1566 yılları arasında 46 yıl boyunca tahtta kalarak Osmanlı tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı unvanını taşıyan Kanuni Sultan Süleyman, imparatorluğun 10. padişahıdır. Babası Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından tahta çıkan Sultan Süleyman, aynı zamanda İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişahtır.
Cevap: 10. Padişah
Kaynak: Haber Merkezi