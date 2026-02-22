Kanuni Sultan Süleyman yaşadığı süre boyunca hangisini görmüş olamaz? Beyaz’la Joker Sorusu

Osmanlı tarihinin en görkemli dönemine imza atan Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatı boyunca İstanbul'un mimari çehresini değiştiren pek çok yapının inşa edilmesine bizzat öncülük etmiştir. Ancak İstanbul'un siluetini tamamlayan bazı büyük yapılar, onun vefatından çok sonra, halefleri döneminde şehre kazandırılmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman yaşadığı süre boyunca hangisini görmüş olamaz?
Seçeneklerdeki yapıların inşa tarihlerini ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşam süresini ($1494 - 1566$) karşılaştırdığımızda:
Mihrimah Sultan Camii: Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından Edirnekapı ve Üsküdar'da inşa edilen bu yapılar Kanuni döneminde tamamlanmıştır.
Topkapı Sarayı: Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan ve Kanuni döneminde de genişletilerek kullanılan imparatorluğun yönetim merkezidir.
Sultanahmet Meydanı: Antik dönemdeki adıyla Hipodrom, Bizans'tan beri var olan bir alandır; Osmanlı döneminde de "At Meydanı" adıyla Kanuni'nin bizzat katıldığı şenliklere ev sahipliği yapmıştır.
Sultanahmet Camii: I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan bu eşsiz yapı, 1609-1617 yılları arasında inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, bu caminin inşasından yaklaşık 43 yıl önce vefat ettiği için bu yapıyı görmesi mümkün değildir.
Cevap: Sultanahmet Camii
