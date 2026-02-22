GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

Kanuni Sultan Süleyman yaşadığı süre boyunca hangisini görmüş olamaz? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Kanuni Sultan Süleyman yaşadığı süre boyunca hangisini görmüş olamaz? Beyaz’la Joker Sorusu

Osmanlı tarihinin en görkemli dönemine imza atan Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatı boyunca İstanbul'un mimari çehresini değiştiren pek çok yapının inşa edilmesine bizzat öncülük etmiştir. Ancak İstanbul'un siluetini tamamlayan bazı büyük yapılar, onun vefatından çok sonra, halefleri döneminde şehre kazandırılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman yaşadığı süre boyunca hangisini görmüş olamaz?

Seçeneklerdeki yapıların inşa tarihlerini ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşam süresini ($1494 - 1566$) karşılaştırdığımızda:

  • Mihrimah Sultan Camii: Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından Edirnekapı ve Üsküdar'da inşa edilen bu yapılar Kanuni döneminde tamamlanmıştır.

  • Topkapı Sarayı: Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan ve Kanuni döneminde de genişletilerek kullanılan imparatorluğun yönetim merkezidir.

  • Sultanahmet Meydanı: Antik dönemdeki adıyla Hipodrom, Bizans'tan beri var olan bir alandır; Osmanlı döneminde de "At Meydanı" adıyla Kanuni'nin bizzat katıldığı şenliklere ev sahipliği yapmıştır.

  • Sultanahmet Camii: I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan bu eşsiz yapı, 1609-1617 yılları arasında inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, bu caminin inşasından yaklaşık 43 yıl önce vefat ettiği için bu yapıyı görmesi mümkün değildir.

Cevap: Sultanahmet Camii

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER