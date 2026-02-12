GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkıp Kapıköy Sınır Kapısı’ndan tekrar giren biri, sırasıyla Türkiye’den hangi ülkeye gitmiş ve hangi ülkeden Türkiye’ye girmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkıp Kapıköy Sınır Kapısı’ndan tekrar giren biri, sırasıyla Türkiye’den hangi ülkeye gitmiş ve hangi ülkeden Türkiye’ye girmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türkiye'nin kara sınırları boyunca bir uçtan diğer uca seyahat etmeyi planlayan bir yolcu, bu iki kapı arasında binlerce kilometrelik bir mesafe katetmiş olur.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkıp Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giren biri hangi ülkelere gitmiş olur?

Bu seyahati gerçekleştiren kişi sırasıyla önce Bulgaristan'a gitmiş, ardından İran'dan Türkiye'ye giriş yapmıştır.

Sınır Kapılarının Detayları:

  • Kapıkule Sınır Kapısı: Edirne ilinde yer alır ve Türkiye'nin Bulgaristan ile olan en önemli sınır kapısıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük ve dünyanın en yoğun kara hudut kapılarından biridir.

  • Kapıköy Sınır Kapısı: Van ilinin Saray ilçesinde yer alır ve Türkiye'nin İran ile olan sınır kapısıdır. Özellikle Van-Tebriz demiryolu ve karayolu geçişi için stratejik bir öneme sahiptir.

Bu rotayı izleyen bir gezgin, Türkiye'nin en kuzeybatı noktasından Avrupa'ya çıkmış, muhtemelen geniş bir Asya turu yaptıktan sonra Türkiye'nin doğu sınırından tekrar vatan toprağına ayak basmış demektir.

Cevap: Bulgaristan ve İran

Kaynak: Haber Merkezi

