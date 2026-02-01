Kara şimşek olarak bilinen yemeğin adı nedir? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Türk mutfak kültüründe bazı yemekler, resmi adlarından ziyade halk arasında takılan yaratıcı ve sempatik lakaplarıyla tanınır. Özellikle öğrenci evlerinin, kış sofralarının ve asker karavanalarının vazgeçilmezi olan bir yemek, renginden ve sağladığı enerjiden dolayı bu ilginç ismi almıştır.

"Kara şimşek" olarak bilinen yemeğin adı nedir?

Halk dilinde "kara şimşek" olarak anılan yemek, yeşil mercimek yemeğidir. Pişerken suyunun rengini koyulaştırması ve besin değerinin çok yüksek olması nedeniyle bu benzetme yapılmıştır. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olan "Kara Şimşek" dizisindeki hızlı ve güçlü arabadan esinlenilerek, yiyene güç verdiği ve hızlıca hazırlandığı için bu isimle özdeşleşmiştir.

Cevap: Yeşil mercimek yemeği.

