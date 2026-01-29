Karabük TOKİ kura çekimi 2026 canlı izle! Karabük TOKİ kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, Karabük ilinde başvuru yapan adayların gözü kura tarihine çevrildi. Peki, TOKİ Karabük kura çekimi saat kaçta yapılacak? Nereden izlenir? Kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Karabük TOKİ kura çekimi hakkında tüm detaylar…

Yüzyılın konut projesi olarak isimlendirilen 500 bin sosyal konut hedefiyle ülke genelinde yürütülen TOKİ projelerinde kura süreci açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Karabük ilinde başvuru yapan vatandaşlar için beklenen gün geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Karabük kura çekimi 30 Ocak Cuma günü yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, birçok ilde olduğu gibi Karabük'te da konutlar sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiminin hangi gün yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve sonuçların nereden öğrenileceğini merak ediyor.

İşte TOKİ Karabük kura çekimine ilişkin tüm ayrıntılar…

TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde konutların ilçe bazında dağılımı da netleşti. Buna göre Karabük Merkez'de 1.000, Yenice'de 200, Eskipazar ve Safranbolu'da 150'şer, Eflani ve Ovacık'ta ise 50'şer sosyal konut yapılacak.

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Karabük'te inşa edilecek 3 bin 334 konutun hak sahipleri 30 Ocak 2026 Cuma günü belirlenecek. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimi, Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi salonunda saat 11.00'de başlayacak.

KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KARABÜK KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını resmi ve güvenilir platformlar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği gibi, e-Devlet Kapısı aracılığıyla da erişime açılacak.

Böylece vatandaşlar, herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan T.C. kimlik numaralarıyla asil ya da yedek listelerde yer alıp almadıklarını hızlı bir şekilde sorgulayabilecek.

Kaynak: Bülten