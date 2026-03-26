Karada yaşayan en büyük ve en güçlü etobur hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Karada yaşayan en büyük ve en güçlü etobur unvanı söz konusu olduğunda, genellikle iki dev isim arasında bir rekabet vardır. Ancak bilimsel verilere göre bu unvanın asıl sahibi Kutup Ayısı'dır.

İşte bu dev avcıyı diğerlerinden ayıran temel özellikler:

  • Boyut ve Ağırlık: Yetişkin bir erkek kutup ayısı ortalama 400-600 kg ağırlığındadır, ancak bazı istisnai durumlarda 800 kg'ı aşabildikleri görülmüştür. Arka ayakları üzerinde durduklarında boyları 3 metreyi bulabilir.

  • Beslenme Şekli: Kuzenleri olan Boz Ayılar (Grizzly) hem et hem otla beslenirken (omnivor), kutup ayıları neredeyse tamamen etle beslenir (hiperkarnivor). Bu da onları karadaki "saf" etoburların en büyüğü yapar.

  • Güç: Tek bir pençe darbesiyle bir foku öldürebilecek veya ağır buz kütlelerini parçalayabilecek devasa bir kas yapısına sahiptirler.

  • Kodiak Ayısı ile Rekabet: Alaska'da yaşayan Boz Ayı türü olan Kodiak Ayısı, boyut olarak kutup ayısına çok yakındır. Ancak kutup ayıları daha uzun gövde yapısı ve ekstrem koşullara uyum sağlamış saf etçil diyetleriyle genellikle listenin başında yer alır.

Cevap: Kutup Ayısı

