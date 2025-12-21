Karadeniz’den Ege Denizi’ne deniz yoluyla en kısa yoldan giden bir gemi hangisinden geçecektir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez denizler ve boğazlar bilgisine dayanan bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Türkiye'nin coğrafi konumuna dair temel bilgiyi ölçen soru dikkat çekti.
Karadeniz'den Ege Denizi'ne deniz yoluyla en kısa yoldan giden bir gemi hangisinden geçecektir?
A) Kızıldeniz
B) Kuzey Buz Denizi
C) Karayip Denizi
D) Marmara Denizi
Doğru cevap: D) Marmara Denizi
