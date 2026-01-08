Karagöz oyunu karakterlerinden Hacivat, Karagöz’ü “İki gözüm merhaba“ şeklinde selamladığında, Karagöz genellikle hangisini söyler ve ardından Hacivat’a vurur? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Geleneksel Türk gölge oyununun bu iki zıt karakteri arasındaki diyaloglar, her zaman bir yanlış anlama ve komik bir tersleme üzerine kuruludur. Hacivat'ın nazik ve eğitimli dili, Karagöz'ün halk ağzı ve hazırcevaplığıyla çarpışır.
Karagöz oyunu karakterlerinden Hacivat, Karagöz'ü "İki gözüm merhaba" şeklinde selamladığında, Karagöz genellikle hangisini söyler ve ardından Hacivat'a vurur?
EC
Erva cömert
20 dakika önce
D şıkkı hoş geldin suda pişmiş balkabağı!
