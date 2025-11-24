Karaman’a Kar Yağacak mı? Karaman’a Ne Zaman Kar Yağacak? Karaman’a Yarın Kar Yağacak mı? Karaman Hava Durumu

Kasım ayının son günlerine yaklaşılırken Karamanlı vatandaşlar "Karaman'a kar yağacak mı?”, "Ne zaman kar yağacak?”, "Yarın kar var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre şehirde önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşse de kar beklentisi bulunmuyor.
Karaman'a Kar Yağacak mı?
Meteoroloji verilerine göre Karaman'da önümüzdeki bir hafta içinde kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar özellikle akşam saatlerinde tek hanelere inse de kar oluşumu için gerekli seviyeye ulaşmıyor.
Karaman'a Ne Zaman Kar Yağacak?
Kasım ayı boyunca şehirde soğuk ama yağışsız bir hava öngörülüyor. Mevcut tahminlere göre en düşük sıcaklığın 5°C seviyelerine düşeceği belirtilirken kar için Aralık ayının ilk haftalarının daha güçlü bir ihtimal taşıdığı değerlendiriliyor.
Karaman'a Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım 2025 Salı günü şehirde az bulutlu bir hava bekleniyor.
-
Gündüz: 17°C
-
Gece: 7°C
Bu nedenle kar yağışı ihtimali sıfıra yakın.
Karaman 4 Günlük Hava Durumu
24 Kasım 2025 – Pazartesi
Çok Bulutlu
-
Gündüz: 19°C
-
Gece: 13°C
25 Kasım 2025 – Salı
Az Bulutlu
-
Gündüz: 17°C
-
Gece: 7°C
26 Kasım 2025 – Çarşamba
Parçalı Bulutlu
-
Gündüz: 16°C
-
Gece: 5°C
27 Kasım 2025 – Perşembe
Parçalı Bulutlu
-
Gündüz: 16°C
-
Gece: 5°C
