Karaman’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Karaman’da okul var mı, yok mu? Karaman Valiliği açıklama yaptı mı?
- Güncelleme Tarihi:
2 Ocak’ta okulların tatil olup olmadığı olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü illerde yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Valiliklerden peş peşe açıklama gelirken birçok kişi de “Yarın okullar tatil mi?“ sorusuna yanıt arıyor. Peki Karaman’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...
2 Ocak Cuma Günü Karaman'da Okullar Var mı, Yok mu?
Karaman'da beklenen buzlanma ve don olayı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarında düşüşle birlikte buzlanma ve don beklendiği belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocakta il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”