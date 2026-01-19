Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alıyor: Başvurular 30 Ocak’a kadar devam ediyor!

KGM, mühendislikten teknikerliğe çeşitli pozisyonlarda personel alacak. KPSS puanıyla yapılacak yerleştirmelerde Konya Bölge Müdürlüğü’nde de kontenjanlar mevcut. Başvuru detayları ve şartlar haberimizde!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlar, mühendis, tekniker ve büro personeli pozisyonlarını kapsıyor. Başvurular, 16 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 30 Ocak 2026 saat 23:59'a kadar Kariyer Kapısı platformu (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapılabilecek.



Alımlar, 2024 KPSS puanlarına göre sıralama yoluyla gerçekleştirilecek. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için ise KPSSP93 puan türleri esas alınacak. Her pozisyon için en az 70 puan şartı aranırken, asil adaylar kadar yedek aday da belirlenecek. Yerleşen adaylar, KGM'nin resmi sitesi (www.kgm.gov.tr) üzerinden duyurulacak.



Genel Şartlar ve Özel Koşullar



Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşıması ve sözleşmeli personel esaslarına uygun olması gerekiyor. Ayrıca:

Görev yapmaya engel akıl hastalığı olmaması, Emekli veya yaşlılık aylığı almaması, Kamu görevinden çıkarılmamış olması, Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olması, Pozisyona özel belgeleri (sürücü belgesi, sertifika vb.) başvuru son tarihine kadar sahip olması zorunlu.

Mühendis ve tekniker pozisyonları için seyahate/arazide çalışmaya elverişli olmak şartı aranırken, bazı teknikerliklerde B sınıfı sürücü belgesi, büro personeli için ise MEB onaylı bilgisayar sertifikası veya transkript gerekiyor.



Pozisyonlar ve Kontenjanlar



Alımlar çeşitli illere yayılmış durumda. Özellikle Konya 3. Bölge Müdürlüğü'nde fırsatlar dikkat çekiyor. İşte başlıca pozisyonlar:

Pozisyon Toplam Kontenjan Konya Kontenjanı Özel Şartlar Elektrik Elektronik Mühendisi 5 - Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ İnşaat Mühendisi 19 1 Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Makine Mühendisi 4 - Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Çevre Mühendisi 1 - Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Harita Mühendisi 3 - Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Jeoloji Mühendisi 2 - Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Ulaştırma Teknikeri 19 1 B sınıfı ehliyet, seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ İnşaat Teknikeri 15 - B sınıfı ehliyet, seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Elektrik Elektronik Teknikeri 1 - Seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Makine Teknikeri 1 - B sınıfı ehliyet, seyahat/arazi elverişli, KPSS 70+ Büro Personeli (Lisans - Ekonomi/İşletme vb.) 57 3 Bilgisayar sertifikası, KPSS 70+ Büro Personeli (Lisans - Maliye) 2 - Bilgisayar sertifikası, KPSS 70+ Büro Personeli (Lisans - Halkla İlişkiler) 1 - Bilgisayar sertifikası, KPSS 70+ Büro Personeli (Lisans - İstatistik) 1 - Bilgisayar sertifikası, KPSS 70+ Büro Personeli (Ön Lisans) 12 - Bilgisayar sertifikası, KPSS 70+



Başvuru Süreci ve Değerlendirme



Başvurular sadece online yapılacak; şahsen veya posta yolu kabul edilmeyecek. KPSS puanları, mezuniyet belgeleri gibi bilgiler e-Devlet üzerinden çekilecek.



Değerlendirme, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Eşitlik halinde mezuniyet tarihi ve yaş önceliği uygulanacak. Sonuçlar KGM sitesinde ilan edilecek, atamalar arşiv araştırması sonrası gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi