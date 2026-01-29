Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre ilk defa sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren ne kadar süreyle aday sürücüdür? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Trafik güvenliğini artırmak ve yeni sürücülerin deneyim kazanma sürecini denetlemek amacıyla yürürlüğe giren "aday sürücülük" uygulaması, ehliyetini yeni alan her birey için belirli bir deneme süresini kapsar. Karayolları Trafik Yönetmeliği ile düzenlenen bu süreçte, sürücülerin trafik kurallarına uyumu daha sıkı bir takip altında tutulur ve ceza puanı limitleri normal sürücülere göre daha düşüktür.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre ilk defa sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren ne kadar süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Aday sürücülük süresi, kişinin trafiğe uyum sağlaması ve güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmesi için kritik bir zaman dilimi olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında alkol kullanımı, hız sınırı ihlali ve kırmızı ışık ihlali gibi kural ihlallerinde sürücü belgesinin iptal edilmesine kadar varan yaptırımlar uygulanabilir. Süreç başarıyla tamamlandığında, sürücü belgesi kalıcı statüye geçer.

Cevap: 2 yıl.

