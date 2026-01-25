GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kariyeri boyunca toplam altı NBA Finaline çıkan Michael Jordan, bunların kaçını kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Kariyeri boyunca toplam altı NBA Finaline çıkan Michael Jordan, bunların kaçını kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Basketbol dünyasında "Ekselansları" olarak anılan Michael Jordan, NBA finalleri söz konusu olduğunda ulaşılması güç bir başarı yüzdesine sahiptir. Kariyeri boyunca Chicago Bulls formasıyla çıktığı tüm final serilerinde sergilediği performans, onu tarihin en iyileri arasına yerleştirmiştir.

Kariyeri boyunca toplam altı "NBA Finali"ne çıkan Michael Jordan, bunların kaçını kazanmıştır?

Michael Jordan, çıktığı 6 NBA Finali'nin tamamını kazanmıştır. Yani bu serilerde 6'da 6 yaparak %100'lük bir başarı oranı yakalamıştır. Kaybetmediği gibi, bu 6 finalin her birinde "Final Serisinin En Değerli Oyuncusu" (Finals MVP) seçilerek bu alanda da bir rekor kırmıştır.

Cevap: 6

Kaynak: Haber Merkezi

