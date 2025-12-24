GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kars’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Kars’a Ne Zaman Kar Yağacak? Kars Hava Durumu

Kars'a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Kars'a Ne Zaman Kar Yağacak? Kars Hava Durumu

Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Kars'ta kış koşulları etkisini iyice artırdı. Vatandaşlar "Kars'a bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman etkili olacak?" ve "Hava kaç derece düşecek?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin son tahminleri, şehirde dondurucu bir soğuk dalgasının ve ardından yoğun kar yağışının beklendiğini gösteriyor.

Kars'a Bugün Kar Yağacak mı?

24 Aralık Çarşamba (Bugün) günü Kars'ta parçalı bulutlu bir hava hakim olurken kar yağışı beklenmiyor; ancak dondurucu bir don olayı etkili olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık -3°C, gece ise -12°C civarında seyredecek. Yarın da benzer bir tabloyla sıcaklıkların gece yine -12°C seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Kars'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Kars'ta yağışlı sistem 27 Aralık Cumartesi günü yer yer kar yağışıyla başlıyor. 28 ve 29 Aralık tarihlerinde kar yağışının karla kaplanma ile birlikte devam etmesi öngörülüyor. Asıl dikkat çekici tahmin ise 30 Aralık Salı günü için yapıldı; şehirde yer yer yoğun kar yağışı, açık hava ve karla kaplanma ile birlikte dondurucu bir don olayı bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 31 Aralık Çarşamba günü -21°C ve 1 Ocak Perşembe günü -22°C'ye kadar düşmesiyle şehir adeta buz kesecek.

Kars Hava Durumu 

24 Ara Çar (Bugün): Parçalı bulutlu ve Don – -3°C / -12°C

25 Ara Per (Yarın): Parçalı bulutlu ve Don – -4°C / -12°C

26 Ara Cum: Çok bulutlu ve Don – -4°C / -11°C

27 Ara Cmt: Yer yer kar yağışı, açık hava ve Don – -3°C / -11°C

28 Ara Paz: Kar ve Karla kaplanma ile birlikte Don – 1°C / -2°C

29 Ara Pzt: Kar ve Karla kaplanma ile birlikte Don – 1°C / -4°C

30 Ara Sal: Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile Don – -4°C / -19°C

31 Ara Çar: Parçalı bulutlu ve Don – -11°C / -21°C

1 Oca Per: Parçalı bulutlu ve Don – -12°C / -22°C

