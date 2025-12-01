Kars’a Kar Yağacak mı? Kars’a Kar Ne Zaman Yağacak? Kars’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Kars 5 Günlük Hava Durumu

Kars'ta hava sıcaklıklarının sert şekilde düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Kars'a kar yağacak mı?”, "Kar yağışı ne zaman etkili olacak?” ve "Bugün–yarın kar yağar mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı yeni tahminler şehirde kar yağışının yeniden etkili olacağını gösteriyor.

Kars'a Kar Yağacak mı?

Güncel verilere göre Kars'ta kar yağışı başlıyor. 2 Aralık Salı günü kar yağışlı hava etkisini gösterecek ve hafta boyunca zaman zaman karla karışık yağmur veya bulutlu hava görülecek.

Kars'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kars'ta en belirgin kar yağışı 2 Aralık Salı günü yaşanacak. Hafta içinde sıcaklıkların -12°C ile 8°C arasında seyretmesi kar yağışı için uygun zemini oluşturuyor. Özellikle Salı ve Cumartesi günleri kar ve karla karışık yağmur ihtimali daha yüksek.

Kars'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

2 Aralık Salı günü Kars'ta kar yağışlı bir hava etkili olacak ve sıcaklıklar -3°C / 6°C aralığında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise hava az bulutlu olacak, sıcaklıklar -11°C / 6°C seviyelerinde seyredecek. Bu nedenle bugün kar yağışı görülecek, ancak yarın kar beklenmiyor.

Kars 5 Günlük Hava Durumu

02 Aralık Salı – Kar Yağışlı – -3°C / 6°C

03 Aralık Çarşamba – Az Bulutlu – -11°C / 6°C

04 Aralık Perşembe – Az Bulutlu – -11°C / 6°C

05 Aralık Cuma – Parçalı Bulutlu – -12°C / 7°C

06 Aralık Cumartesi – Karla Karışık Yağmurlu – -11°C / 8°C

