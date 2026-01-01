GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kars’ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Kars’ta okul var mı, yok mu? Kars valiliği açıklama yaptı mı?

Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Valilik, il genelinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

2 Ocak Cuma Günü Kars'ta Okullar Var mı, Yok mu?

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile birlikte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Öğrenci güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin Kararı

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vali Ziya Polat'tan Öğrencilere Mesaj

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek, yılın ilk güzel haberini verdi. Bereketli kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini belirten Polat, öğrencilerden karın tadını çıkarmalarını isterken dikkatli olmaları, üşütmemeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

