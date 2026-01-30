Kasımpaşa - Samsunspor Maçının Muhtemel 11’i! Kasımpaşa İlk 11! Samsunspor İlk 11! Kasımpaşa vs Samsunspor Maç Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde zor günler geçiren ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Samsunspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa'nın yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de başladığı bu mücadele, her iki takım için de ligin ikinci yarısına moral ile başlamak adına büyük önem taşıyor.
Ne Zaman
Mücadele, 30 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.
Hangi Kanal
Kasımpaşa - Samsunspor maçı Türkiye'de beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Hakem
Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay yönetmektedir.
Stad
Mücadele, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanmaktadır.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya çıktığı resmi kadrolar şu şekildedir:
Kasımpaşa İlk 11'i: (4-1-4-1 Dizilişi)
Kaleci: Gianniotis (25)
Savunma: Kamil Ahmet Çörekçi, Rodrigo Becao, Opoku, Frimpong
Orta Saha: Baldursson, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Diabate, Ali Yavuz Kol
Forvet: Gueye
Samsunspor İlk 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Okan Kocuk (1)
Savunma: Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubomir Satka, Tomasson
Orta Saha: Olivier Ntcham, Makoumbou, Carlo Holse
Hücum Hattı: Jaures, Elayis Tavşan
Forvet: Marius Mouandilmadji
