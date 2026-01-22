Kaynaç hangisinin diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Doğa bilimleri ve coğrafya derslerinde yer şekillerini tanımlamak için kullanılan pek çok terim, dilimizde daha anlaşılır ve eski karşılıklarla da yer bulabilmektedir. Özellikle yeraltı sularının ve jeolojik oluşumların anlatıldığı konularda bu tarz isimlerle sıkça karşılaşırız.

Kaynaç, hangisinin diğer adıdır?

Seçeneklerde yer alan doğa olayları incelendiğinde; nehirlerin denize döküldüğü yerdeki Delta, akarsuların aşındırdığı derin vadiler olan Kanyon veya yüksekten düşen sular olan Şelale bu tanımı karşılamaz. Öz Türkçe bir kelime olan ve "kaynayan yer" kökünden türetilen kaynaç, basınçlı bir şekilde yerden fışkıran sıcak su kaynağı olan gayzerin diğer adıdır.

Cevap: Gayzer

