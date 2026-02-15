GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

KAYSERİ’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Kayseri’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

KAYSERİ’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Kayseri’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Anadolu'nun manevi başkentlerinden Kayseri'de, Ramazan ayının bereketi 2026 yılında da hatimle teravih namazlarıyla yaşanacak. Kayseri İl Müftülüğü'nün yerleşik geleneği ve geçtiğimiz yılın (2025) programı baz alındığında, merkez ve ilçe camilerindeki adresler büyük ölçüde netleşti.

Özellikle Talas ilçesinde 2026 yılı listesi kesinleşirken, diğer merkez ilçelerde de geleneğin sürdürüldüğü camiler şu şekildedir:

Merkez İlçeler

Melikgazi

  • Hunat Camii

  • Cami-i Kebir (Ulu Cami)

  • Han Camii

  • Hasan Hoca Camii

  • Günaydın Sultan Camii

  • Gülük Camii

  • Lale Camii

  • Deliktaş Camii

Kocasinan

  • Ertuğrulgazi Camii

  • Yenişehir Camii

  • Hasbekçi Camii

  • Erkilet Karslıoğlu Camii

Talas (2026 Kesinleşti)

  • Hacı Sait Yurttaş Camii

  • İzzet Bayraktar Camii

  • Harman Camii

  • Yüzakı Ali Efendi Camii

Hacılar

  • Baktıroğlu Camii

İncesu

  • Yeni Camii

Çevre İlçeler

Bünyan

  • Cami-i Kebir (Ulu Cami)

Develi

  • Mustafa Büyük Camii

  • Erciyes Camii

Tomarza

  • Hicret Camii

Yahyalı

  • Özkoyuncu Madazı Camii

Yeşilhisar

  • Cami-i Kebir

(Not: Talas ilçesindeki liste 2026 yılı için resmi olarak teyit edilmiştir. Diğer ilçelerdeki camiler, Kayseri genelinde bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü ana merkezlerdir ve 2026 Ramazan ayında da aynı adreslerde devam etmesi beklenmektedir.)

