KAYSERİ’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Kayseri’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Anadolu'nun manevi başkentlerinden Kayseri'de, Ramazan ayının bereketi 2026 yılında da hatimle teravih namazlarıyla yaşanacak. Kayseri İl Müftülüğü'nün yerleşik geleneği ve geçtiğimiz yılın (2025) programı baz alındığında, merkez ve ilçe camilerindeki adresler büyük ölçüde netleşti.
Özellikle Talas ilçesinde 2026 yılı listesi kesinleşirken, diğer merkez ilçelerde de geleneğin sürdürüldüğü camiler şu şekildedir:
Merkez İlçeler
Melikgazi
-
Hunat Camii
-
Cami-i Kebir (Ulu Cami)
-
Han Camii
-
Hasan Hoca Camii
-
Günaydın Sultan Camii
-
Gülük Camii
-
Lale Camii
-
Deliktaş Camii
Kocasinan
-
Ertuğrulgazi Camii
-
Yenişehir Camii
-
Hasbekçi Camii
-
Erkilet Karslıoğlu Camii
Talas (2026 Kesinleşti)
-
Hacı Sait Yurttaş Camii
-
İzzet Bayraktar Camii
-
Harman Camii
-
Yüzakı Ali Efendi Camii
Hacılar
-
Baktıroğlu Camii
İncesu
-
Yeni Camii
Çevre İlçeler
Bünyan
-
Cami-i Kebir (Ulu Cami)
Develi
-
Mustafa Büyük Camii
-
Erciyes Camii
Tomarza
-
Hicret Camii
Yahyalı
-
Özkoyuncu Madazı Camii
Yeşilhisar
-
Cami-i Kebir
(Not: Talas ilçesindeki liste 2026 yılı için resmi olarak teyit edilmiştir. Diğer ilçelerdeki camiler, Kayseri genelinde bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü ana merkezlerdir ve 2026 Ramazan ayında da aynı adreslerde devam etmesi beklenmektedir.)
