Kayseri TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Kayseri TOKİ Peşinat Kaç TL? Kayseri TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Kayseri TOKİ Konut Fiyatları 2025

Kayseri'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular devam ederken, vatandaşlar 2025 yılı için açıklanan ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını merak ediyor. 20 yıl vadeli projede Kayseri TOKİ 1+1 ve 2+1 evlerin fiyatları netleşti. Peki Kayseri TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Kayseri'ye özel TOKİ ödeme planı…

Kayseri TOKİ Ödeme Planı 2025

Kayseri, yeni TOKİ projesinde Anadolu illeri ödeme sistemine dahil ediliyor. Bu kapsamda konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile satışa sunuluyor. Başlangıç satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor.

Kayseri TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

Kayseri'de vatandaşların ödeyeceği taksit tutarları TOKİ'nin açıkladığı Anadolu ödeme planına göre şu şekilde:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Taksitler memur maaş artış oranına göre 6 ayda bir güncellenecek.

Kayseri TOKİ Peşinat Kaç TL?

2025 yılı için Kayseri'de uygulanacak peşinat tutarları şöyle:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat ödemesi, hak sahiplerinin sözleşme imzalayacağı gün yapılacak.

Kayseri TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Kayseri'deki konut tiplerine göre net ödeme planı şöyle:

55 m² – 1+1 Evler

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Evler

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Evler

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Kayseri TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Kayseri'de TOKİ taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme tarihini izleyen ay başlayacak. Örneğin sözleşme aralık ayında yapılırsa, ilk taksit ocak ayında ödenmiş olacak.

Kayseri TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kayseri'de TOKİ başvuruları şu kanallar üzerinden alınmaya devam ediyor:

- e-Devlet

- Ziraat Bankası

- Halkbank

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025.

Kayseri'de TOKİ Konut Fiyatları 2025

Kayseri'deki TOKİ konutlarının satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor. Konutun büyüklüğüne göre toplam ödeme miktarı değişirken, taksitler her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncelleniyor.

Kayseri TOKİ Ödeme Tablosu Belli Oldu

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşme günü ödenecek

- Taksitler sözleşmeden bir ay sonra başlayacak

- 1+1 ve 2+1 konutlar için ödeme planı netleşti

Kayseri'de uygun fiyatlı sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için tüm ödeme detayları belirlenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi