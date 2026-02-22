Kemal Sunal, Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu“ ödülünü hangi filmle almıştır? Beyaz’la Joker Sorusu

Türk sinemasının "Gülen Adam"ı Kemal Sunal, sadece halkın sevgisini kazanmakla kalmamış, aynı zamanda sergilediği üstün oyunculuk performansıyla sinema otoritelerinden de tam not almıştır. Yeşilçam'ın komedi odaklı yapısından sıyrılıp toplumsal hiciv içeren derinlikli karakterlere hayat verdiği o özel dönem, ona Türk sinemasının en prestijli ödüllerinden birini getirmiştir.
Kemal Sunal, Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü hangi filmle almıştır?
Bu tarihi başarının detaylarını ve Kemal Sunal'ın kariyerindeki dönüm noktasını incelediğimizde:
1977 Yılı: 14. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kemal Sunal, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşmiştir.
Kral Şakir Karakteri: Ödülü, Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı "Kapıcılar Kralı" filmindeki "Seyit" karakteriyle değil, genel kanının aksine "Kapıcılar Kralı" filmindeki başarısıyla almıştır.
Tarihi Önemi: Bu ödül, Altın Portakal tarihinde ilk kez bir "komedi" oyuncusuna verilmesi bakımından devrim niteliğindedir. Kemal Sunal, bu filmdeki kurnaz ama sempatik apartman görevlisi rolüyle sadece güldürmemiş, dönemin toplumsal yapısını da ustalıkla yansıtmıştır.
Cevap: Kapıcılar Kralı
