Kemal Sunal’ın “Çöpçüler Kralı“ adlı filmde canlandırdığı Apti karakterinin soyadı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan, Zeki Ökten'in yönettiği 1977 yapımı Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal, sinema tarihimize geçen en saf ve içten karakterlerden birine hayat vermiştir.
Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin soyadı hangisidir?
Apti karakterinin tam adı ve soyadı Apti Şakrak'tır.
Karakterle ilgili bazı eğlenceli ve akılda kalıcı detaylar şunlardır:
Zabıta Şakir ile Çekişme: Şener Şen'in canlandırdığı "Zabıta Şakir" ile olan hiyerarşik ama komik çekişmesi filmin temelini oluşturur. Şakir ona sürekli "Aptiii!" diye bağırırken, Apti her zaman alttan alsa da sonunda "Kral" olmayı başarır.
Hacer'e Olan Aşkı: Ayşen Gruda'nın canlandırdığı Hacer'e duyduğu aşk, Apti Şakrak'ın en belirgin özelliğidir. Parktaki "Aman petrol, canım petrol" şarkılı sahneleri ve Hacer'in evinin önündeki bekleyişleri ikoniktir.
Çöpçülükten Şöhrete: Filmde sıradan bir belediye çöpçüsü olan Apti, tesadüfler sonucu bir gazinoda şarkıcı olur ve "Çöpçüler Kralı" lakabıyla büyük bir üne kavuşur.
Kaynak: Haber Merkezi