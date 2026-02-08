Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, bir ağaca kaç saat sarılarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Çevre bilincini artırmak ve doğa koruma çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu rekor denemesi, fiziksel dayanıklılığın ötesinde duygusal bir mesaj taşımaktadır.
Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, bir ağaca kaç saat sarılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir?
Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, Kasım 2024'te gerçekleştirdiği denemede bir ağaca tam 72 saat boyunca sarılarak bu alandaki yeni rekorun sahibi olmuştur. Muthoni, bu eylemiyle ormansızlaşmaya karşı farkındalık yaratmayı ve yerel toplulukları çevre koruma konusunda teşvik etmeyi amaçlamıştır.
Cevap: 72
Kaynak: Haber Merkezi