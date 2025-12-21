Kepenek nedir? Bir çeşit peynir, Bir çeşit giysi, Telli bir çalgı, Bir ızgara çeşidi? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez geleneksel Türk kültürüne ait bir kavramın anlamını ölçen bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Günlük hayatta sık duyulmayan bir kelimenin neyi ifade ettiği merak konusu oldu.

Kepenek nedir?

A) Bir çeşit peynir

B) Bir çeşit giysi

C) Telli bir çalgı

D) Bir ızgara çeşidi

Kepenek nedir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: B) Bir çeşit giysi

Kaynak: Haber Merkezi