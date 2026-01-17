Kesinlikle evlen karın iyiyse mutlu olursun cümlesi hangi sözler ile tamamlanır? Çifte Milyon sorusu

Dünya düşünce tarihinin en etkili figürlerinden biri olan Sokrates, evlilik ve ikili ilişkiler üzerine sorduğu sorular ve yaptığı yorumlarla binlerce yıl öncesinden günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Filozofun evliliğe dair bu meşhur tavsiyesi, hayatın getirdiği her türlü sonucun bir kazanıma dönüştürülebileceğini savunur.

Sokrates'in "Kesinlikle evlen, karın iyiyse mutlu olursun" diye başlayan ünlü sözü nasıl devam eder?

Sokrates'in kendi evliliği ve eşi Ksantippi ile olan ilişkisi, antik çağ anlatılarında sıkça yer bulur. Eşinin zorlu karakterine rağmen evliliği bir olgunlaşma süreci olarak gören filozof, bu sözüyle aslında kişinin başına ne gelirse gelsin bundan bir ders çıkarabileceğini vurgular. Eğer evlilik iyi giderse kişisel bir mutluluk; kötü giderse de insanın kendi içine dönüp derin düşüncelere dalacağı bir yol açılacağını ifade eder.

Cevap: Kötüyse filozof olursun.

