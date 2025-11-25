Kilis’e Kar Yağacak mı? Kilis’e Kar Ne Zaman Yağacak? Kilis’e Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Kilis 5 Günlük Hava Durumu

Kilis'te son günlerde yağışların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar "Kilis'e kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman görülecek?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin güncel tahminleri şehirde yağışların devam edeceğini ancak sıcaklıkların kar için yeterli seviyeye düşmediğini gösteriyor.
Kilis'e Kar Yağacak mı?
Sıcaklıkların 17–20°C aralığında seyretmesi nedeniyle Kilis'te önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde görüleceği belirtiliyor.
Kilis'e Kar Ne Zaman Yağacak?
Kasım ayının son günlerinde sıcaklıkların yüksek olması kar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kilis'te kar için daha olası dönem Ocak ayı ve sonrası olarak değerlendiriliyor.
Kilis'e Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım Salı günü hafif sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 12°C / 17°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise çok bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 9°C / 18°C seviyelerine çıkacak. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Kilis'te kar yağışı beklenmiyor.
Kilis 5 Günlük Hava Durumu
- 25 Kasım Salı – Hafif Sağanak Yağışlı – 12°C / 17°C
- 26 Kasım Çarşamba – Çok Bulutlu – 9°C / 18°C
- 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 7°C / 20°C
- 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 8°C / 20°C
- 29 Kasım Cumartesi – Parçalı Bulutlu – 8°C / 19°C
Kaynak: Haber Merkezi