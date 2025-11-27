Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 27 Kasım 2025 ATV Yayın Akışı

ATV'nin yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, bu akşam yayın akışında yerini alarak izleyicisiyle buluşacak. Program, hem bilgi dolu sorular hem de yarışmacıların heyecanlı anlarıyla ekran başında büyük merak uyandırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster? Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam var. ATV yayın akışına göre yarışma saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Kim Milyoner Olmak İster? Neden Yok?

Program yayın akışında yer aldığı için herhangi bir iptal veya erteleme durumu bulunmuyor. Yarışma bu akşam normal saatinde izleyicilerle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster? Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yarışmanın yeni bölümü 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

27 Kasım 2025 ATV Yayın Akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kaynak: Haber Merkezi