GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,85
EURO
52,03
STERLİN
59,94
GRAM
7.398,03
ÇEYREK
12.257,63
YARIM ALTIN
24.402,03
CUMHURİYET ALTINI
48.359,33
YAŞAM Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu, Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 15 ŞUBAT ATV Yayın Akışı

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu, Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 15 ŞUBAT ATV Yayın Akışı

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, 15 Şubat 2026 Pazar akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle büyük ilgi gören yarışma, bilgi dolu soruları ve heyecan dolu anlarıyla yine ekran başına kilitleyecek.

Kim Milyoner Olmak İster? Bu Akşam Var mı, Yok mu? (15 Şubat 2026)

Evet, Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam var. ATV yayın akışına göre yarışma, saat 23.25'te özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster? Neden Yok?

Programın 15 Şubat 2026 tarihli yayın akışında yer aldığı görülüyor. Bu nedenle herhangi bir iptal veya erteleme durumu bulunmuyor. Yarışma planlandığı saatte ekrana gelecek.

Kim Milyoner Olmak İster? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yarışmanın yeni ve özel bölümü, 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.25'te ATV ekranlarında yayınlanacak.

15 Şubat 2026 ATV Yayın Akışı

  • 06:00 – Başka Bir Gün

  • 07:30 – atv'de Hafta Sonu

  • 10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

  • 11:20 – Dizi TV

  • 12:10 – Aynı Yağmurun Altında

  • 15:30 – A.B.İ

  • 19:00 – atv Ana Haber

  • 20:00 – Aynı Yağmurun Altında

  • 23:25 – Kim Milyoner Olmak İster? (Özel Bölüm)

  • 01:00 – Kuruluş Orhan

  • 03:30 – Bir Gece Masalı

  • 05:30 – Başka Bir Gün

Kim Milyoner Olmak İster?, 15 Şubat 2026 Pazar günü ATV'de 23.25'te özel bölümüyle ekrana geliyor. Bilgi, heyecan ve büyük ödül mücadelesini kaçırmak istemeyen izleyiciler için ekran başında olmakta fayda var.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER