Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var mı, Yok mu, Neden Yok? Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 15 ŞUBAT ATV Yayın Akışı

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, 15 Şubat 2026 Pazar akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle büyük ilgi gören yarışma, bilgi dolu soruları ve heyecan dolu anlarıyla yine ekran başına kilitleyecek.
Kim Milyoner Olmak İster? Bu Akşam Var mı, Yok mu? (15 Şubat 2026)
Evet, Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam var. ATV yayın akışına göre yarışma, saat 23.25'te özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Kim Milyoner Olmak İster? Neden Yok?
Programın 15 Şubat 2026 tarihli yayın akışında yer aldığı görülüyor. Bu nedenle herhangi bir iptal veya erteleme durumu bulunmuyor. Yarışma planlandığı saatte ekrana gelecek.
Kim Milyoner Olmak İster? Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yarışmanın yeni ve özel bölümü, 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.25'te ATV ekranlarında yayınlanacak.
15 Şubat 2026 ATV Yayın Akışı
06:00 – Başka Bir Gün
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 – Dizi TV
12:10 – Aynı Yağmurun Altında
15:30 – A.B.İ
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aynı Yağmurun Altında
23:25 – Kim Milyoner Olmak İster? (Özel Bölüm)
01:00 – Kuruluş Orhan
03:30 – Bir Gece Masalı
05:30 – Başka Bir Gün
Kim Milyoner Olmak İster?, 15 Şubat 2026 Pazar günü ATV'de 23.25'te özel bölümüyle ekrana geliyor. Bilgi, heyecan ve büyük ödül mücadelesini kaçırmak istemeyen izleyiciler için ekran başında olmakta fayda var.
