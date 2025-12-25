Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Yayınlanacak Mı? Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Var Mı Yok Mu? Kim Milyoner Olmak İster Neden Yok? 25 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Regaip Kandili özel yayını nedeniyle gözler ATV yayın akışına çevrildi.
Milyoner Bu Akşam Var Mı Yok Mu?
ATV yayın akışına göre Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ekranlarda olacak.
Sevilen yarışma programının yeni bölümü, Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili programının ardından saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak.
Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Yayınlanacak Mı?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarında yer alacak. Program, kandil özel yayınının hemen sonrasında yayınlanacak.
ATV Yayın Akışı
-
08.00 Kahvaltı Haberleri
-
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13.00 atv Gün Ortası
-
14.00 Mutfak Bahane
-
16.00 Esra Erol'da
-
19.00 atv Ana Haber
-
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
-
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: Haber Merkezi