Kim Milyoner Olmak İster Bugün Var mı, Neden Yok? 5 Şubat ATV Yayın Akışı: 1212. Bölüm Yeni Tarihi Belli Oldu!

Hafta içi her akşam ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 5 Şubat tarihli yayını, yayın akışında yapılan zorunlu değişiklikle ertelendi.
Kim Milyoner Olmak İster Bugün Neden Yok?
ATV'nin 5 Şubat 2026 tarihli yayın akışında saat 20:00 itibarıyla Fenerbahçe - Erzurumspor mücadelesi yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması nedeniyle sevilen yarışma programı bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak.
Kim Milyoner Olmak İster 1212. Bölüm Ne Zaman?
Ekranlara gelen yarışmanın 1212. bölümünün, maç trafiğinin ardından önümüzdeki hafta aynı saatte yayınlanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi