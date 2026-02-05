GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kim Milyoner Olmak İster Bugün Var mı, Neden Yok? 5 Şubat ATV Yayın Akışı: 1212. Bölüm Yeni Tarihi Belli Oldu!

Kim Milyoner Olmak İster Bugün Var mı, Neden Yok? 5 Şubat ATV Yayın Akışı: 1212. Bölüm Yeni Tarihi Belli Oldu!
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başında büyük bir sürprizle karşılaştı. 5 Şubat Perşembe yayın akışında programın yer almaması “Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok?“ sorusunu gündeme getirdi. Fenerbahçe - Erzurumspor maçı nedeniyle ertelenen 1212. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hafta içi her akşam ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 5 Şubat tarihli yayını, yayın akışında yapılan zorunlu değişiklikle ertelendi. 

Kim Milyoner Olmak İster Bugün Neden Yok? 

ATV'nin 5 Şubat 2026 tarihli yayın akışında saat 20:00 itibarıyla Fenerbahçe - Erzurumspor mücadelesi yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması nedeniyle sevilen yarışma programı bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak.

Kim Milyoner Olmak İster 1212. Bölüm Ne Zaman? 

Ekranlara gelen yarışmanın 1212. bölümünün, maç trafiğinin ardından önümüzdeki hafta aynı saatte yayınlanması bekleniyor. 

BENZER HABERLER