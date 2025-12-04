Kim Milyoner Olmak İster Sorusu: Ramazan Bayramı Bir Yılda İki Kez Ne Zaman Yaşandı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyicilerin merakla araştırdığı, takvimsel bir döngüye dayanan ilginç sorunun cevabı aşağıdadır:
Sorulan Soru
Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?
A: 2002 B: 2000 C: 1998 D: 1996
Doğru Cevap
Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle, Ramazan Bayramı yaklaşık 33 yılda bir aynı Miladi yıl içinde iki kez kutlanmaktadır. Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın en son iki kere yaşandığı Miladi yıl 2000'dir.
Doğru Seçenek: B
Hicri takvim (ay takvimi) yaklaşık 354 gün sürerken, Miladi takvim (güneş takvimi) 365 gün sürer. Bu 11 günlük fark nedeniyle, Ramazan ayı ve dolayısıyla Ramazan Bayramı her yıl Miladi takvimde yaklaşık 11 gün erken başlar.
Bu döngü sonucunda:
2000 Yılında: Ramazan Bayramı hem yılın başında (Ocak) hem de yılın sonunda (Aralık) iki kez kutlanmıştır.
Bir sonraki Ramazan Bayramı'nın aynı Miladi yıl içinde iki kez yaşanacağı tarih ise 2033 yılı olacaktır.
