Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 ARALIK 2025 ATV TV YAYIN AKIŞI

ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık 2025 akşamı yayın akışıyla birlikte izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programın bu akşam ekranda olup olmayacağı netleşti.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Ancak program bu hafta "Yılbaşı Özel” bölümüyle ekrana geliyor.

Bu akşam yayınlanan bölüm yeni bölüm mü?

Bu akşam yayınlanan içerik, yarışmanın yılbaşına özel hazırlanan özel bölümü olarak ekrana geliyor. Standart yayın takvimindeki normal bölüm formatından farklı bir özel yayın söz konusu.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yarışmanın normal formatlı yeni bölümünün, yılbaşı haftasının ardından ATV'nin rutin yayın takvimine dönmesiyle birlikte önümüzdeki yayın gününde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Kesin tarih, ATV'nin güncel yayın akışıyla netleşecek.

31 Aralık 2025 ATV TV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel

02:00 Ölümlü Dünya

Kaynak: Haber Merkezi