Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliğine verilen ad olan “merserize“ kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez tekstil ve kelime kökenlerine dair dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Günlük hayatta sıkça duyulan ancak kökeni pek bilinmeyen bir terimin anlamı merak konusu oldu.
Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliğine verilen ad olan "merserize” kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
A: İngiliz bir bilim insanından
B: Marmara Denizi'nden
C: Alman bir otomobil markasından
D: Rize ilinden
Doğru cevap: A) İngiliz bir bilim insanından
