YAŞAM Haberleri

Kırşehir’e Kar Yağacak mı? Kırşehir’e Kar Ne Zaman Yağacak? Kırşehir’e Yarın Kar Yağacak mı? Kırşehir 5 Günlük Hava Durumu

Kırşehir’e Kar Yağacak mı? Kırşehir’e Kar Ne Zaman Yağacak? Kırşehir’e Yarın Kar Yağacak mı? Kırşehir 5 Günlük Hava Durumu

Kırşehir'de son günlerde hissedilen soğuk hava sonrası vatandaşlar "Kırşehir'e kar yağacak mı?”, "Yakında kar görülür mü?”, "Yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporu şehirde bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını, ancak kar için gerekli şartların henüz oluşmadığını gösteriyor.

Kırşehir'e Kar Yağacak mı?

Güncel tahminlere göre Kırşehir'de önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar gece saatlerinde sıfıra yaklaşsa da gündüz değerlerinin yüksek olması kar ihtimalini azaltıyor.

Kırşehir'e Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde şehirde çok bulutlu, sisli ve zaman zaman yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13–17°C arasında seyrettiği için kar için uygun atmosfer koşulları oluşmuyor. Kar beklentisinin Aralık ayının ilk günlerinden itibaren artabileceği değerlendiriliyor.

Kırşehir'e Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü Kırşehir'de çok bulutlu bir hava hakim olacak.

  • En düşük: 2°C

  • En yüksek: 13°C
    Bu nedenle yarın şehirde kar yağışı beklenmiyor.

Kırşehir 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Çok Bulutlu – 2°C / 13°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Sisli – 0°C / 15°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 1°C / 17°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 1°C / 16°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – 0°C / 16°C



